मंगलुरु तट पर फंसे थे 15 सीरियाई नागरिक, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाई जान

मंगलुरु. इंडियन कोस्ट गार्ड ने मंगलवार को बहादुरी का परिचय दिया. एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के जरिए कर्नाटक के मंगलुरु के तट के पास फंसे सीरिया के 15 नागरिकों को सकुशल बचा लिया. सीरियाई जहाज में एमवी प्रिंसेस माइरल में तकनीकी खराबी के कारण पानी गुस गया था. जिसके चलते जहाज डूब गया.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड को घटना की जानकारी मिली उन्होने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने 15 सीरिया के नागरिकों की जान बचाई.

बताया जा रहा है कि कुछ अन्य नागरिक भी अभी जहाज में फंसे हो सकते हैं. अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. कोस्ट गार्ड की बहादुरी के चर्चे पूरी टीम में हो रहे हैं.

Indian Coast Guard saved 15 Syrian mariners from a foreign ship MV Princess Miral that ran aground off New Mangalore on June 21 amid rough weather conditions. Crew of the grounded vessel abandoned the ship. The vessel was bound for Lebanon from Malaysia. pic.twitter.com/yYys0NApl6

— ANI (@ANI) June 22, 2022