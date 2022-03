यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए दूतावास ने जारी किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहां करें अप्लाई

कीव: भारतीय दूतावास ने यूक्रेन (India in Ukraine) में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए एक गूगल फॉर्म रिलीज किया है. यूक्रेनियन भारतीय दूतावास ने गुरुवार शाम अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया. इसमें लिखा गया, ”खारकीव में रह रहे सभी भारतीय नागरिक, पिसोचिन छोड़कर, कृपया तत्काल प्रभाव से नीचे दिए गए फॉर्म में सभी जरूरी विवरण भरें.”

इस ट्वीट के साथ एक गूगल फॉर्म अटैच था, जिसमें ईमेल एड्रेस, प्रार्थी का नाम, पासपोर्ट नंबर, खारकीव में उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसके साथ के अन्य लोगों का ​विवरण मांगा गया है. फॉर्म में विवरण भरने वालों को भारतीय अधिकारी खारकीव से रेस्क्यू करने का इंतजाम करेंगे. अब तक 17000 के करीब भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ अब भी खारकीव में फंसे हुए हैं.

All Indian Nationals who are in KHARKIV excluding PISOCHYN, please fill up details contained in the form on an urgent basis: https://t.co/hm5ayU5UgC

— India in Ukraine (@IndiainUkraine) March 3, 2022