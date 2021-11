Video: COP26 सम्मेलन में भारत की बेटी का जोरदार भाषण, कहा- 'COP26 सम्मेलन में भारत की बेटी का जोरदार भाषण, कहा- 'हमारे भविष्य को संवारने में लगाए अपना पैसा और समय'

नई दिल्ली: ग्लासगो में चल रहे COP26 सम्मेलन में दुनियाभर के तमाम नेता अपने अपने दम पर वह हर एक कदम उठाने के वादे कर रहे हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाई जा सके. सम्मेलन में अगले कुछ वर्षों के लिए नए लक्ष्य भी तैयार किए गए हैं. इस बीच सीओपी 26 में भारत की एक 15 वर्षीय बेटी विनीशा उमाशंकर का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है. सम्मेलन में शामिल होने आए विश्व के बड़े बड़े नेताओं से विनीशा ने कहा कि उसकी पीढ़ी के लोग दुनिया के नेताओं से नाराज हैं क्योंकि इन्होंने सभी से झूठे और खोखले वादे किए हैं. विनीशा तमिलनाडु की रहने वाली है.

विनीशा उमाशंकर COP26 सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम चार्ल्स के निमंत्रण पर पहुंची थी. विश्व स्तर के मंच से दिया गया उनका भाषण सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. विनीशा के इस भाषण के बाद अब लोग उनकी तुलना ग्रेटा थनबर्ग से कर रहे हैं जो कि एक फेमस पर्यावरणविद हैं. विनीशा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई की रहने वाली हैं. उनके पिता एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं. विनीशा की मां संगीता एक स्कूल टीचर हैं. विनीशा ने कहा कि मैं यहां फ्यूचर के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं ही भविष्य हूं.

यह पहला मौका नहीं है जब विनीशा चर्चा में बनी हुई हैं. इससे पहले वह मात्र किताबों की मदद से सोलर आयरनिंग कार्ट बनाने को लेकर खूब सुर्खियों में छाई हुई थीं. इसके बाद से उन्होंने अपना पूरा ध्यान पर्यावरण के मुद्दों की तरफ केंद्रित करना शुरू कर दिया था.

Brilliant. I’m an admirer of @GretaThunberg but I think Vinisha has the potential to be listened to by a greater variety of audiences. Her voice—as she says—is not one of anger. She has a presence & articulation that seems mature, balanced & wise. pic.twitter.com/ZwQBRturbS

— anand mahindra (@anandmahindra) November 5, 2021