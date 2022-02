VIDEO: रोमानिया के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाल रही सरकार, 470 छात्रों का पहला बैच पहुंचा

नई दिल्ली: भारत सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से बाहर निकाला जाएगा. इसके बाद शुक्रवार की देर रात न्यूज एजेंसी एएनआई ने रिपोर्ट किया कि 470 से अधिक भारतीय छात्रों का पहला बैच सुसेवा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए रोमानिया पहुंच गया. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि सुसेवा में हमारी टीम छात्रों को यहां से बुखारेस्ट लेकर जाएगी.

रोमानिया के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से लाएगी सरकार

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए दो उड़ानें संचालित करेगी. उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से यूक्रेन-रोमानिया सीमा पर पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की दो उड़ानों से वापस लाया जा सके. यूक्रेन ने गुरुवार सुबह अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया था. इसलिए, भारत को रोमानिया के रास्ते अपने नागरिकों को वापस लाना पड़ रहा है.

Today afternoon more than 470 students will exit the Ukraine and enter Romania through the Porubne-Siret Border. We are moving Indians located at the border to neighbouring countries for onward evacuation. Efforts are underway to relocate Indians coming from the hinterland. pic.twitter.com/iLFTWHifpm — India in Ukraine (@IndiainUkraine) February 25, 2022

शुक्रवार की रात बुखारेस्ट के लिए एयर इंडिया की उड़ानें

अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट शुक्रवार को रात करीब नौ बजे दिल्ली से रवाना होगी, जबकि दूसरी शुक्रवार को रात करीब 10.25 बजे मुंबई से रवाना होगी. एयर इंडिया की ये दो उड़ानें शनिवार को बुखारेस्ट से भारत के लिए रवाना होंगी. इससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि वह रोमानिया और हंगरी के रास्ते अपने नागरिकों को सु​रक्षित ​देश लाने के लिए निकासी मार्ग स्थापित करने पर काम कर रहा है. भारतीय अधिकारियों की टीमें यूक्रेन से आने वाले छात्रों को वउज़होरोड के पास चोप-ज़ाहोनी हंगेरियन सीमा, चेर्नित्सि के पास पोरबने-सिरेट रोमानियाई सीमा पर रिसीव कर रही हैं.

#WATCH The first batch of evacuees from Ukraine reach Romania via the Suceava border crossing. Our team at Suceava will now facilitate travel to Bucharest for their onward journey to India: MEA Spokesperson Arindam Bagchi (Source: Arindam Bagchi’s Twitter handle) pic.twitter.com/c4uevDh68l — ANI (@ANI) February 25, 2022

भारतीय नागरिकों को ये चीजें साथ रखने की दी गई सलाह

यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि नागरिकों, विशेषकर छात्रों से जो इन सीमा चौकियों के करीब रहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे विदेश मंत्रालय की टीमों के संपर्क में रहें और संगठित तरीके से यूक्रेन से प्रस्थान करें. एक बार जब उपर्युक्त मार्ग चालू हो जाते हैं, तो स्वयं यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर आगे बढ़ने की सलाह दी जाएगी. भारतीय दूतावास ने नागरिकों को अपने साथ पासपोर्ट, नकद (अमेरिकी डॉलर में), अन्य आवश्यक वस्तुओं और COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सीमा चौकियों पर ले जाने की सलाह दी है.

वाहनों और बसों पर तिरंगा लगाकर रखने की सलाह दी गई

भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे, “भारतीय ध्वज का प्रिंट आउट लें और यात्रा के दौरान वाहनों और बसों पर प्रमुखता से चिपकाएं.” अधिकारियों ने बताया कि लगभग 20,000 भारतीय, मुख्य रूप से छात्र वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं. यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानियाई सीमा चौकी के बीच की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है और इसे सड़क मार्ग से तय करने में साढ़े 8 से 11 घंटे लगते हैं. बुखारेस्ट रोमानियाई चेक पॉइंट से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में 7 से 9 घंटे लगते हैं. कीव और हंगेरियन सीमा चौकी के बीच की दूरी लगभग 820 किलोमीटर है और इसे सड़क मार्ग से तय करने में 12-13 घंटे लगते हैं.

Tags: Indians, Russia, Ukraine