हिंद महासागर में चीन की साजिश को कुचलने के लिए कैसी है भारत की तैयारी? AMPHEX-23 में सेना ने दिखाई ताकत

नई दिल्ली. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और छोटे देशों पर क़र्ज़ के ज़रिये उसकी जमीन हड़पने की योजना पर काम करने के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय द्वीपों पर भी उसकी नज़र टेढ़ी हो सकती है. लिहाजा ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिये भारत ने अपने को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है और हर दो साल में सेना एंफीबियस असॉल्ट ऑपरेशन की तैयारी की समीक्षा भी करती है. इसी के मद्देनजर 17 जनवरी से 22 जनवरी को आंध्रप्रदेश के काकीनाड़ा बीच पर एंफीबियस अभ्यास को अंजाम दिया गया. इस अभ्यास का नाम AMPHEX-23 था, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थलसेना के सैनिक और अन्य प्लेटफ़ॉर्म ने हिस्सा लिया.

नौसेना द्वारा 17 से 22 जनवरी तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कराए गए तीनों सेवाओं के द्विवार्षिक अभ्यास (एम्फेक्स) 2023 का उद्देश्य आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न पहलुओं में सेना के तीनों अंगों के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है. इस अभ्यास के लिये जो हालात बनाए गए थे वो इस तरह से था कि अगर किसी समुद्री द्वीप पर दुश्मन का क़ब्ज़ा होता है, तो कैसे सेना उस पर लड़ने के लिए खुद को तैनात करती है.

इस अभ्यास को नौसेना ने आयोजित किया था, जिसमें नौसेना के सबसे बड़े लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक आईएनएस जलाश्व ने हिस्सा लिया. इसके अलावा कई बड़े एंफीबियस शिप, बड़े प्लेटफ़ॉर्म डॉक, लैंडिंग शिप और लैंडिंग क्राफ़्ट, मरीन कमांडो, हैलिकॉप्टर और एयरक्रफ्ट ने भी हिस्सा लिया. वहीं, थलसेना के स्पेशल फ़ोर्स, तोप और ऑर्म्ड व्हीकल ने हिस्सा लिया, तो वायुसेना की तरफ़ से जैगुआर और C-130 भी शामिल हुआ.

तीनों सेना के कुल 900 सैनिकों ने इस अभ्यास को अंजाम दिया. आईएनएस जलाश्व को तट के क़रीब डॉक किया गया और उसके जरिए लैंडिंग क्राफ़्ट समुद्र में उतरे और तट की तरफ़ बढ़े. इसके साथ ही उस इलाके में तैनात किए गए लैंडिंग शिप भी तेज़ी से तट की तरफ़ बढ़ते हुए किनारे पर पहुंचे और फिर इनमें से एक-एक कर सेना के इंफ़ैंट्री कॉम्बेट व्हीकल निकल कर पानी को चीरते हुए तट पर पहुंचे और धावा बोल दिया. साथ ही नौसेना के हैलिकॉप्टर से भी लगातार मरीन कमांडो और सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडों उस द्वीपीय क्षेत्र में उतरे और धावा बोल दिया. इस तरह के अभ्यास को उस जगह पर अंजाम दिया जाता है जहां पर जाने के लिए ना सड़क हो और ना ज़मीन. यानी की ऐसा आईलैंड क्षेत्र जो कि पानी से चारों तरफ़ से घिरा हो और वहां पानी के रास्ते ही बस पहुंचना संभव हो.

चीन ने भी ताइवान पर क़ब्ज़े के लिए इसी तरह का प्लान बनाया हुआ है. चीनी सेना भी बड़ी तादाद में अपने लैंडिंग क्राफ़्ट के साथ साउथ चाईना सी में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराती रहती है. भविष्य में कभी चीन अगर भारतीय द्वीपों पर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो ये उसके जवाब की तैयारी है. भारतीय नौसेना का सबसे बडा थियेटर लेवल ऑप्रेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज़ TROPEX-23 शुरू होने से ठीक पहले तीनों सेना ने एक साथ वॉर्मअप अभ्यास के तौर पर AMPHEX-23 अभ्यास को अंजाम दिया. थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास (ट्रोपेक्स) के तहत नौसेना के विध्वंसक पोतों, युद्धपोतों, कार्वेट, पनडुब्बियों और विमानों सहित नौसेना की विभिन्न लड़ाकू इकाइयों को जटिल समुद्री परिचालन तैनाती से गुजारा जाता है.

#WATCH | The biennial Tri-Services amphibious exercise-AMPHEX 2023 concluded recently. It witnessed participation of a number of amphibious ships consisting of INS Jalashwa the Large Platform Dock,Landing Ships&Landing Crafts,Marine Commandos,helicopters&aircraft from Indian Navy pic.twitter.com/ULV43PZUbm

