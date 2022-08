नई दिल्‍ली. भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने 15 अगस्‍त (Independence Day) को आजादी का पर्व अनूठे अंदाज में मनाया. नौसेना ने 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग-अलग टाइम जोन के क्षेत्रों में तिरंगा (tricolor) फहराया और इससे संबंधित वीडियो भी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. नौसेना के वॉरशिप (Warship) ने इस पर्व को ऐतिहासिक बना दिया. भारतीय नौसेना ने लिखा कि ‘ आजादी के 75 सालों का उत्‍सव मनाते हुए, भारतीय नौसेना के वॉरशिपों ने तिरंगा की भावना को सलाम किया. वॉरशिपों ने 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग- अलग टाइम जोन में तिरंगा फहराया.

भारतीय नौसेना ने अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में भारतीय राष्‍ट्र ध्‍वज तिरंगा फहराया और मैत्रीपूर्ण समुद्री देशों के साथ सहयोग का प्रदर्शन किया. नौसेना ने बताया कि अमेरिका के सैन डिएगो में INS SATPURA और केन्‍या के मोम्‍बासा बंदरगाह पर पहुंचे INS TABAR पर आजादी का अमृत महोत्‍सव मनाया गया. इस शिप का नेतृत्‍व कैप्‍टन एसके सिंह कर रहे थे. अफ्रीका में इसी तरह INS TARKASH रियो, ब्राजील पहुंचा था और इसका नेतृत्‍व कैप्‍टन सैमुअल अब्राहम कर रहे थे. यहां आजादी का अमृत महोत्‍सव धूमधाम से मनाया गया और भारतीय नौसेना बैंड ने लोकप्रिय ब्राजीलियाई गीत बजाए. लोगों के लिए वॉरशिप खुला रहा.

🗓️15 Aug 22 🇮🇳

Celebrating @75 years of #Independence, #IndianNavy #warships hoist the #Tricolour across 6 Continents, 3 Oceans & 6 different ⏲️Zones saluting the spirit of #Tiranga.#IndiaAt75 #AzadiKaAmritMahotsav #BridgesofFriendship#MaritimePartnership pic.twitter.com/h2beppN5lh

