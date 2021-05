नई दिल्‍ली. कोरोना काल (Corona Pandemic) में नौसेना (Indian Navy) भी मरीजों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है. फिर चाहे विदेश से ऑक्‍सीजन लानी हो या विदेश से भारतीयों को स्‍वदेश लाना हो, नौसेना हर मोर्चे पर मुस्‍तैद है. इस बीच नौसेना ने रविवार को मरीजों को बेहतर इलाज देने के संबंध में बड़ उपलब्धि हासिल की है. नौसेना ने अपने एएलके एमके 3 हेलीकॉप्‍टर (Helicopter MICU) में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट (MICU) को स्‍थापित किया है. इसके जरिये अब किसी भी मौसम में गंभीर मरीजों को इलाज के लिए कहीं भी ले जाया जा सकेगा.



भारतीय नौसेना ने गोवा के वायु स्टेशन आईएनएस हंस पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) में मेडिकल आईसीयू बनाकर प्रतिकूल मौसम के बावजूद गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है.



A Medical Intensive Care Unit (MICU) has been installed onboard ALH Mk III from INAS 323 at #INSHansa #Goa by HAL. The #IndianNavy can now undertake medical evacuation of critical patients by air even in unfavourable weather conditions.@indiannavy @SpokespersonMoD @HALHQBLR pic.twitter.com/nzZfVpPZsR