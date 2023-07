नई द‍िल्‍ली. आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) पर गुरुवार की सुबह एक नौसेना के एक नाविक (Naval Sailor) का शव फंदे से लटका पाया गया. प्रथम दृष्‍टया यह सुसाइड (Suicide) का मामला प्रतीत होता है. इस मामले की जांच के ल‍िए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन करने के आदेश द‍िए गए हैं. स्‍थानीय पुल‍िस थाने में मामला दर्ज कराया गया है.

नौसेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए इंक्वायरी बोर्ड गठ‍ित क‍िया जा रहा है. नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि 19 वर्षीय नाविक अविवाहित था और बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था. अधिकारियों ने बताया कि वह युद्धपोत के एक डिब्बे में लटका हुआ पाया गया. अधिकारियों में से एक ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर बताया कि नाविक अग्निवीर नहीं था और नियमित भर्ती से आया था.

A 19-year-old Naval sailor was found hanging onboard INS Vikrant in the early hours of 27th Jul. Prime facie it appears to be a case of suicide. A statutory Board of Inquiry is being ordered and a case has been registered with the local police: Indian Navy

