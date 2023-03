मिनटों में ये मिसाइल दुशमनों को कर देगी तबाह! भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, MRSAM का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली. भारतीय नौसेना ने मीडियम रेंज की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया है. इसे एक एंटी शिप मिसाइल बताया गया है, जो पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देगा. MRSAM की मारक क्षमता 70 किलोमीटर की रेंज है. इसे खासतौर पर विमान, हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस मिसाइल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा तैयार किया गया है. वहीं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है.

नौसेना ने एक ट्वीट में कहा, “एमआरएसएएम को डीआरडीओ और आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और बीडीएल में इसका उत्पादन भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.” बता दें कि भारतीय नौसेना ने रविवार को अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र के पोत से प्रक्षेपित किये जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया था. अधिकारियों ने बताया कि जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया उसमें स्वदेशी “सीकर एंड बूस्टर” लगे थे.

#WATCH | Navy successfully undertook MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) firing from INS Visakhapatnam validating capability to engage Anti Ship Missiles. MRSAM jointly developed by DRDO & IAI & produced at BDL reflects Navy’s commitment to Aatmamirbhar Bharat

