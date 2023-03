VIDEO: दुश्मन पल में होगा तबाह! एंटी-शिप मिसाइल पर कहर बनकर टूटेगी भारत की MRSAM, सफल हुआ परीक्षण

नई दिल्ली. भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने मिसाइल के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. नेवी ने मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है. इस दमदार मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया है. यह एक एंटी शिप मिसाइल है जो दुश्मनों के जहाज को मिनटों में तबाह कर देगी. परीक्षण के दौरान MRSAM ने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाया.

MRSAM मिसाइल पूरी तरह से भारत में निर्मित है. इसके निर्माण के साथ ही देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है. इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री (IAI) ने मिलकर BDL हैदराबाद में विकसित किया है. परीक्षण के विवरण को साझा करते हुए भारतीय नौसेना ने कहा, ‘MRSAM को DRDO और IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, और BDL में उत्पादित भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.’

#IndianNavy successfully undertook MRSAM firing from #INSVisakhapatnam validating capability to engage Anti Ship Missiles.

MRSAM jointly developed by @DRDO_India & #IAI, & produced at #BDL reflects #IndianNavy‘s commitment to #AatmaNirbharBharat.@DefenceMinIndia @PMOIndia pic.twitter.com/I8LwCV2WWH

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 7, 2023