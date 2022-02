"तालिबान मेरा अपहरण कर धर्म बदलना चाहते थे, PM मोदी ने बचा लिया", अफगानिस्तान से लौटे सिख ने सुनाई आपबीती

नई दिल्ली: अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद भारत आए अफगान सिख हिंदू के प्रतिनिधिमंडल (Indian Origin Afghan nationals) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की. दल की यह मुलाकात पीएम मोदी के दिल्ली स्थिति आवास पर हुई. पीएम ने पहले प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और फिर इसके बाद उन्होंने उनके द्वारा लाए गए उपहारों को स्वीकार किया. प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को अफगानी अंदाज में साफा पहनाया.

अफगान सिख हिंदू (Afghani Hindu Sikh) प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के दौरान बुरे संकट के समय वहां से निकाल पर भारत में शरण देने के लिए पीएम का आभार जताया. मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 2020 में तालिबान द्वारा अगवा किए गए अफगान नागरिक निदान सिंह सचदेवा (Nidan Singh Sachdeva) से भी बातचीत की.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met an Afghan Sikh-Hindu delegation at his residence in Delhi, earlier today.

(Source: PMO) pic.twitter.com/CviHjtyKDR

