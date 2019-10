लेट हुई ट्रेन तो शख्स ने पीयूष गोयल को किया ट्वीट- मां से नहीं हो रही बात, Railway ने उठाया ये कदम

Sir, I am unable to contact my mother Mrs.Shila Pandey. She is travelling in Ajmer-SDAH Express 12988 with starting date 28-09-2019 in Coach S5, the train is running late by 12 hours. Sir, please help me know if she is there alright.@PiyushGoyal@PiyushGoyalOffc @RailMinIndia — Sashwat (@curiou_s) September 29, 2019

I'm unaware of the PNR, but the ticket was booked from the IRCTC Rail Connect App with the Mobile No. 9415695943, the e-ticket in the form of a SMS was received in the same.

Date of Boarding 29-09-2019 from PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN

Indian Railways care for its passengers : A son requested that he is unable to speak to his mother travelling in a train, we promptly reached to his mother and arranged a talk between the two. “अपनों को अपनों से जोड़ती भारतीय रेल” https://t.co/eAVEc9vKVC pic.twitter.com/2PTam1fgFa

भारतीय ट्रेनों (Indian Railway) का लेट होना कोई नई बात नहीं है. लेकिन एक शख्स के लिए यह चिंता विषय बन गया. दरअसल, उसकी मां जिस ट्रेन में सफर कर रही थी वह 12 घंटे लेट थी. वह अपनी मां से बात करना चाह रहा था. लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तो उसने मां के बारे में जानने के लिए भारतीय रेलवे सेवा (Indian Railway Seva) और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट किया. रेलवे ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी मां से फोन पर बात करवाई.वाराणसी के रहने वाले साश्वत के नाम के शख्स ने ट्वीट किया, 'सर मैं अपनी मां से बात नहीं कर पा रहा हूं, जिनका नाम शीला पांडे है. वो अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस से सफर कर रही हैं. उनका कोच नंबर S5 है. ट्रेन 12 घंटे लेट है. मेरी ये जानने में मदद करें कि वह ठीक हैं.' साश्वत ने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को टैग किया. इसके तुरंत बाद रेलवे ने जवाब दिया.रेलवे सेवा ने ट्वीट किया, 'कृप्या बोर्डिंग की डेट और बोर्डिंग स्टेशन का नाम शेयर करें.' साश्वत ने संबंधित अधिकारी को जानकारी भेज दी. साश्वत के रिप्लाई के बाद रेलवे सेवा ने पश्चिम बंगाल के DRM आसनसोल को टैग करते हुए जवाब दिया कि मामले को संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया गया है. कुछ समय बाद डीआरएम ने ट्रेन में टिकट चेकर (TC) से संपर्क किया और साश्वत की उसकी मां से फोन पर बात कराई.इसके कुछ घंटे बाद साश्वत ने रेलवे सेवा को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- तुरंत कार्रवाई करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूं.'रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट आया, ‘भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की देखभाल करती है. एक बेटा अपनी मां से संपर्क नहीं कर पा रहा था, जो ट्रेन में सफर कर रही थीं. हमने दोनों की बात कराई.’ रेलवे ने आगे लिखा- अपने को अपनों से जोड़ती है भारतीय रेल’इस घटना के बाद ट्वीटर पर भारतीय रेलवे की खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा, ‘भारतीय रेलवे इस मामले में बहुत गंभीर है. आप हमेशा अच्छा काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद.’वहीं अन्य यूजर ने लिखा- भारतीय रेलवे वाकई शानदार है...ऐसे काम करते रहें.’