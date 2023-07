नई दिल्ली: अक्सर इंडियन रेलवे से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं. कुछ वीडियो अजीबो-गरीब होते हैं, तो कुछ बहादुरी से भरे होते हैं. कई बार तो बोगियों के अंदर लोगों के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हो जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें जवानों और पैसेंजर्स को ट्रेन को धक्का लगता हुए देखा जा सकता है.

हालांकि वायरल वीडियो कहां की और कब की है इस बात का पता नहीं चला है. न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ट्रेन को धक्का देकर स्टार्ट करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. हो सकता है कि वीडियो को देखते हुए आपको हंसी भी आए.

Jawans & passengers were trying to push a train as it stopped abruptly.

In 70 years, have you ever seen such a government? pic.twitter.com/E0eknysZaf

— Брат (@B5001001101) July 10, 2023