यात्रीगण कृपया ध्यान दें... तूफान जवाद के कारण रेलवे ने रद्द की 95 ट्रेनें, यहां देखिए पूरी List

भुवनेश्वर. ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railway) ने ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान जवाद (Cyclonic Storm Jawad) के आने की आशंका के मद्देनजर 3 दिनों के लिए 95 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है. ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चक्रवाती तूफान जवाद (Cyclone Jawad Alert) के अलर्ट के बीच यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 2, 3 और 4 दिसंबर के लिए तत्काल प्रभाव से 95 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने कहा कि दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक अंडमान सागर के मध्य हिस्से पर निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है.

मौसम कार्यालय ने बताया कि इसके पश्चिम-उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और दक्षिण पूर्व तथा पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में अगले 12 घंटे में दबाव में केंद्रित होने का अनुमान है. इसके चार दिसंबर की सुबह दक्षिण ओडिशा तट के आसपास पहुंचने का अनुमान है. तूफान के चलते भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि तूफान उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर शनिवार सुबह तक पहुंचेगा, फिर उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाएगा. इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है.

यहां देखिए रद्द हुई ट्रेनों की पूरी लिस्ट

As per forecast of Met Dept., Cyclone ‘Jawad’ may hit Odisha on 3rd – 4th Dec. For the safety of passengers 95 Trains originating from different destination and passing over ECoR and originating from ECoR have been cancelled as below:

