Video: धरती से 1 लाख फुट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा, स्पेस स्टेशन में भी दिखी भारतीय शान

नई दिल्ली. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इस बार दुनिया भर में हमारी आन, बान और शान तिरंगे की धूम मची है. चाहे वह धरती हो, आसमान हो या फिर समुद्र हो, हर जगह तिरंगा फहराया गया है. पहली बार धरती से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया है. दरअसल, इस बार बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान को प्रोत्साहित करने वाली संस्था स्पेस किड्ज इंडिया ने तिरंगे को धरती से 1,06,000 फुट की ऊंचाई पर फहराया है. बिजनेस टुडे के मुताबिक आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत बच्चों ने खास बैलून की मदद से इस तिरंगे को फहराया है. दूसरी ओर अंडमान निकोबार के गहरे समुद्र में भी तिरंगा फहराया गया है.



अंतरिक्ष से दी भारत को बधाई

स्पेस किड्ज इंडिया ने एक बयान में कहा है, “पृथ्वी के ऊपर झंडा फहराना उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि का प्रतीक है और उन लोगों पर गर्व करने वाली बात है जो भारत को हर रोज गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.” स्पेस किड्ज इंडिया ने हाल ही में धरती की निचली कक्षा के लिए एक सेटेलाइट लॉन्च किया है. इधर अंतरिक्ष से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर संदेश भेजे गए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में वर्तमान में काम कर रहे अंतरिक्षयात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ने भारतीयों को बधाई देते हुए एक वीडियो संदेश भेजा है.



इसमें वे कहते हैं, “स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत को बधाई देना मेरे लिए खुशी की बात है. मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रही है कि दशकों से अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां स्पेस और विज्ञान मिशनों पर इसरो के साथ मिलकर काम किया है.”

अंतरिक्षयात्री राजा चेरी ने स्पेस स्टेशन पर तिरंगे की फोटो शेयर की

इस बीच भारतीय मूल के अंतरिक्षयात्री राजा चेरी ने भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. नासा के अंतरिक्षयात्री राजा चेरी हाल ही में 6 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी की यात्रा कर वापस लौटे हैं. उन्होंने कहा है कि नासा और इसरो के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है. स्पेस युग के शुरुआती दिनों में जब इसरो भारत में रॉकेट की आवाज पर काम कर रहा था, तभी से से शुरू हुआ नासा का सहयोग आज भी जारी है. आज भी हम स्पेस और अर्थ साइंस मिशन पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं.

On Indian Independence eve I’m reminded of Indian diaspora that I could see from @Space_Station where my immigrant father’s home town of Hyderabad shines bright. @nasa is just 1 place Indian Americans make a difference every day. Looking forward to @IndianEmbassyUS celebration pic.twitter.com/4eXWHd49q6

— Raja Chari (@Astro_Raja) August 14, 2022