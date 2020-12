धर्मपाल गुलाटी 'चाचा' के जाने से सोशल मीडिया यूजर्स भी दुखी, ट्वीट कर दे रहे श्रद्धांजलि

RIP Mahashay Dharampal Gulati ji #MDHYour rise from a man in street to top and your contribution towards social works will always be remembered🙏 pic.twitter.com/KJY8tFvTRO — Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) December 3, 2020

Owner of MDH, Shri Dharampal Gulati Passed away at the age of 98. RIP Sir,India won't forget you. pic.twitter.com/c8aFboDICK — The Hitman অসমীয়া 🏹 (@TheSicari0) December 3, 2020

2020 is so bad that even MDH wale uncle paased away. RIP 🙏 pic.twitter.com/jeD42fWJGj — Shivam (@iamshiv144) December 3, 2020

The "grand-dad" or "Dadaji" whose pictures most of our moms had in their kitchens and owner of the famous Masala Brand "MDH" - Dharampal Gulati passed away at 98. He will be missed! What a journey he had..soOne more time in his memory...."MDH MDH"Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/ShngtWhRGh — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) December 3, 2020

Shri Mahashay Dharmapal Gulati, owner of MDH Masala is no more. Here he was dancing at an event celebrating 100 years of MDH Masalas when he was 96 years old. Om Shanti🙏🏽pic.twitter.com/kgaCaWgDEf — Nandita Iyer (@saffrontrail) December 3, 2020

RIP Mahasay Dharampal Gulati and Thanks for spicing up our life....😭😭😭😭 #DharampalGulati pic.twitter.com/1kRtqgLaiE — Abhijit Seth (@mobile365tech) December 3, 2020

98 साल के कारोबारी और 'MDH' के मालिक धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुलाटी का दिल्ली के अस्पताल में बीते 3 हफ्तों से इलाज चल रहा था. गुरुवार को सुबह 5.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. अपने जीवन में गुलाटी ने कई पद्म भूषण (Padm Bhushan) समेत कई पुरस्कार जीते हैं. उनके जाने की खबर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए काफी चौंकाने वाली है. क्योंकि कई बार हमने देखा कि 'चाचा' और उनकी उम्र को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर मजाकिया पोस्ट शेयर किए जाते रहे हैं.खास बात है कि इतनी बड़ी उम्र में भी अपने उत्पादों का खुद प्रचार करने टीवी पर आने वाले मासाला किंग का हर कोई फैन था. सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक कम नहीं थे. गुलाटी के निधन की खबर का सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के अलावा सोशल मीडिया के आम यूजर्स भी उनके निधन से दुखी नजर आ रहे हैं और ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं.साल 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में जन्में गुलाटी ने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे थे. उनके पिता का मसालों का कारोबार था. खास बात है कि गुलाटी का पढ़ने में मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और पिता के साथ काम में लग गए थे. 1947 में विभाजन के बाद जब गुलाटी परिवार पाकिस्तान से भारत आया, तो उन्हें अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में रखा गया.इस दौरान गुलाटी अपने जीजाजी के साथ दिल्ली काम की तलाश में पहुंच गए. शुरुआत में उन्होंने अपनी भतीजी के करोल बाग स्थित घर पर रहना शुरू किया. खास बात है कि इस घर में न तो बिजली थी, न पानी और न ही टॉयलेट थी. जब गुलाटी दिल्ली आ रहे थे, तो पिता ने उन्हें 1500 रुपए दिए थे. इन रुपयों से उन्होंने एक तांगा खरीदा था. हालांकि, यह काम उन्हें ज्यादा दिन रास नहीं आया और तांगा बेच दिया.