हैदराबाद: इंड‍िगो एयरलाइन (Indigo flight) में एक बार फ‍िर व‍िवाद खड़ा हो गया. इस बार यह व‍िवाद भाषा को लेकर पैदा हुआ है. दरअसल, गत 16 स‍ितंबर को इंड‍िगो फ्लाइट में आईआईएम अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) की एक अस‍िस्‍टेंट प्रोफेसर (श‍िक्षा) सफर कर रही थीं. अस‍िस्‍टेंट प्रोफेसर देवस्मिथ चक्रवर्ती विजयवाड़ा से हैदराबाद के लिए फ्लाइट 6E 7297 में सवार थीं.

इस दौरान एयरलाइन चालक दल (Airline Crew) ने हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझने वाली एक मह‍िला यात्री को जबर्दस्‍ती सीट बदलने के ल‍िए मजबूर क‍िया. एयरलाइन क्रू मैंबर ने मह‍िला पैसेंजर को सुरक्षा का हवाला देते हुए यह सब करने को कहा. प्रोफेसर की ओर से इस मामले में क‍िए गए ट्वीट के बाद बवाल खड़ा हो गया.

TOI में प्रकाशित खबर के मुताब‍िक तेलंगाना सरकार में मंत्री और टीआरएस के प्रेज‍िडेंट कल्वकुंतल तारक रामाराव (Kalvakuntla Taraka Rama Rao) ने अपने अध‍िकृत ट्वीटर हैंडल पर इस मामले को र‍िट्वीट करते हुए ल‍िखा- @IndiGo6E प्रबंधन, मैं आपसे स्थानीय भाषाओं और उन यात्रियों का सम्मान करना शुरू करने का अनुरोध करता हूं जो अंग्रेजी या हिंदी में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं. क्षेत्रीय मार्गों में स्थानीय भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि बोलने वाले स्‍टॉफ की ज्‍यादा भर्ती कर सकते हैं. यह एक अच्‍छा समाधान होगा.

Indigo 6E 7297. Vijayawada (AP) to Hyderabad (Telangana), Sept 16-2022. The woman in green originally sitting in 2A (XL seat, exit row) was forced to seat 3C because she understood only Telugu, not English/Hindi. The attendant said it’s a security issue. #discrimination @IndiGo6E pic.twitter.com/bHa8hQj5vz

घटना के बारे में आईआईएम अस‍िस्‍टेंट प्रोफेसर ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बताया क‍ि महिला 2ए सीट पर बैठी थी, लेकिन क्रू मैंबर टीम ने उसको 3सी में जाने के लिए मजबूर किया गया. बताया गया क‍ि मह‍िला पैसेंजर केवल तेलुगु भाषा ही समझती थी, उसको अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती थी. इस पर अटेंडेंट ने मह‍िला को सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसा करने के ल‍िए मजबूर क‍िया.

अटेंडेंट ने कहा क‍ि एपी से तेलंगाना के लिए इंड‍िंगो फ्लाइट में उनके पास तेलुगु में कोई निर्देश नहीं है. इसल‍िए सुरक्षा के लिहाज से उनको सीट बदलनी होगी क्‍यूंक‍ि वह अंग्रेजी व ह‍िंदी नहीं समझती हैं. उन्‍होंने यह भी ल‍िखा क‍ि अगर हम दु:खी हैं, तो हमें (उसे नहीं) शिकायत करनी चाहिए. उन्‍होंने इस बात को भी जोर देकर कहा क‍ि उनके अपने ही राज्‍य में गैर ह‍िंदी नागर‍िकों को दूसरे दर्जे का नागर‍िक समझा जा रहा है. उनकी कोई गर‍िमा नहीं है.

