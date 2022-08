सिद्धू मूसेवाला के गाने पर भांगड़ा करते नजर आए भारत-पाक सेना के जवान, वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली: हमने अक्सर ऐसा सुना है कि संगीत बड़े से बड़े दुख और आपसी मन-मुटाव को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है. संगीत की कोई सीमा नहीं होती और सभी सीमाओं को तोड़ते हुए लोगों पर एक समान प्रभाव डालता है. सोशल मीडिया (Social Media) में वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) को देखकर ऐसा लगता है कि संगीत के बारे में कही जानें वाली ये सभी बातें सही है.

दरअसल इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो भारत पाकिस्तान सीमा (Pakistan Border) का है. सीमा पर दोनों देशों के जवान तैनात हैं. दोनों ही देश एक दूसरे के विरोधी है लेकिन वीडियो में जो देखने को मिला वो हर किसी को हैरान करने वाला है. सीमा पर तैनात दोनों देशों के जवान दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के गाने (Sidhu Moose Wala Songs) का आनंद लेते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एचजीएस धालीवाल ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों देशों के जवान पहाड़ों में अपनी अपनी चौकी पर तैनात है. वहां सिद्धू मूसेवाला का पंजाबी गाना बज रहा होता है और दोनों देशों के ही जवान इसका आनंद लेते हैं और साथ ही इस पर डांस करते हैं.

Sidhu’s songs playing across the border! bridging the divide! pic.twitter.com/E3cOwpdRvn

— HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) August 25, 2022