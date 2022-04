आनंद महिंद्रा ने जीता यूजर्स का दिल, दिखाया माउंट एवरेस्ट का नजारा और दिया ये मैसेज

नई दिल्ली: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने दिलचस्प सोशल मीडिया पोस्ट्स (Social Media Posts) के लिए जाने जाते हैं. वे अक्सर सोशल साइट्स पर ट्वीट और पोस्ट के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. अब उन्होंने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) की ऊंचाई से 360 डिग्री व्यू वाला एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में चारों और बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां नजर आ रही हैं.

इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि, माउंट एवरेस्ट के शीर्ष से 360 डिग्री व्यू. कुछ अवसरों पर जब आपको मुश्किल फैसले लेने होते हैं तो आपको यह सोचने में मदद मिलती है कि आप एवरेस्ट पर हैं और वहां से दुनिया की साफ तस्वीर नजर आ रही है और इससे बड़ी तस्वीर को देखना आसान हो जाता है.

360 degree view from the top of Mount Everest. Sometimes, when you have to make hard decisions, it helps to imagine you’re on top of Everest with an unobstructed view of the world. Becomes easier to see the ‘big picture.’

pic.twitter.com/qciTw4L7j4

— anand mahindra (@anandmahindra) April 5, 2022