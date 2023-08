मुंबई. दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से शनिवार को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने टाटा संस के 85 वर्षीय मानद चेयरमैन को दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित उनके घर पर जाकर यह पुरस्कार प्रदान किया. उनके सम्मान में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) की ओर से एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिह्न भेंट किया गया.

दरअसल राज्य सरकार ने इस साल पहली बार यह पुरस्कार दिया है. इसके लिए औपचारिक पुरस्कार समारोह रविवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा, लेकिन रतन टाटा को आज यानी शनिवार को उनके आवास पर ही इस पुरुस्कार से सम्मानित किया गया.

#WATCH | Industrialist Ratan Tata conferred with the Udyog Ratna award at his residence by Maharashtra CM Eknath Shinde and Dy CMs Ajit Pawar and Devendra Fadnavis pic.twitter.com/1s6GvxyZYh

— ANI (@ANI) August 19, 2023