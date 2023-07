नई दिल्ली. जाने माने यूट्यूबर रेवंत हिमतसिंग्का ने रोज सुबह खाये जाने वाले विभिन्न तरह के ब्रेड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. मालूम हो कि ब्रेड-बटर भारत के हर उम्र के लोगों में काफी मशहूर है लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनियां आपको न्यूट्रिशंस के नाम मूर्ख बना रही हैं. ‘फ़ूड फार्मर’ (thefoodpharmer) से मशहूर इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमतसिंग्का ने बताया कि भारत में दो प्रकार की ब्रेड मिलती हैं- ‘एक जो खुले तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है (सफेद ब्रेड), और दूसरे प्रकार (ब्राउन, मल्टीग्रेन, होलव्हीट) जो स्वास्थ्य के लिए फायदे का दिखावा करती है जबकि वे नहीं हैं!’

एक वीडियो में हिमतसिंग्का को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि, ‘सफ़ेद ब्रेड में मैदा भरा रहता है, जिसे बनाने के दौरान उसमें से रोगाणु और चोकर की परतें हटा दी जाती. वहीं, ब्रॉउन ब्रेड जिसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. उन्होंने बताया कि, ब्रॉउन ब्रेड का रंग ब्रॉउन कैरमेल रंग 150A के कारण होता है. ये कैरमेल रंग 150A कोक और बॉर्न वीटा में इस्तेमाल होता है.

Bread in India is a big joke! There are two types of bread in India. One which is openly unhealthy (white bread), and the second type (brown, multigrain, wholewheat) which pretend to be healthy when they are not!

Till a few decades ago, bread wasn’t as common in India. But now… pic.twitter.com/8yOQsG7jKn

