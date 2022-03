आखिर दूध के पैकेट पर क्यों लिखा है IIM Alumni?

ट्विटर (Twitter) पर इन दिनों एक दूध के पैकेट (Milk Packet) को लेकर हलचल मचा हुआ है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दूध के पैकेट को लेकर क्यों बहस हो रही है? तो आपको बता दें कि इस दूध के पैकेट पर एक खास टैग लगा हुआ है, जिसे लेकर ट्विटर पर बहस हो रही है. इस दूध के पैकेट पर ‘Founded By IIM Alumni’ यानी ‘आईआईएम के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित’ का टैग लगा हुआ है. बस इसी बात पर ट्विटर पर जोरदार बहस छिड़ गई है.

यह बहस ऐसे महौल में हो रहा है जहां कॉलेज की शिक्षा और डिग्री को स्टार्टअप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है. यह बहस दो वर्गों में बंट गया है. एक ट्विटर यूजर नमनबीर सिंह ने दूध के पैकेट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘दूध के पैकेट पर अपने कॉलेज का नाम लिखने का क्या मतलब है???’ इस यूजर ने आगे लिखा, ‘मैं कंपनी या उनके उत्पादों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन यकीन का निर्माण गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए, न कि कॉलेज के टैग के आधार पर.’

What’s the point of writing your college name on a MILK PACKET!???! pic.twitter.com/TgE2uicXQg

कई यूजर्स ने किया समर्थन

कई यूजर्स जहां नमनबीर सिंह के समर्थन में दिखे वहीं कई यूजर्स इसे गलत नहीं मानते हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ यकीन बनाने में समय लगता है और इस प्रकार की ब्रांडिंग एक अच्छा प्रॉक्सी इंडिकेटर (Proxy Indicator) है.’ वहीं अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘IIT IIM Flex’ को दोष देना था.

Let’s all calm down and take solace in the fact that they didn’t write which IIM they studied at. https://t.co/iw5Ng0wGvG

— Noufal Ibrahim (@noufalibrahim) March 14, 2022