हैदराबाद को मिला अंतरराष्ट्रीय ‘ग्रीन सिटी अवार्ड 2022’, केसीआर ने जताई खुशी, सीएम केसीआर ने दी बधाई

नई दिल्ली. हैदराबाद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के दो अवाॅर्ड प्राप्त किए हैं. हैदराबाद को अंतरराष्ट्रीय ‘ग्रीन सिटी अवार्ड 2022’ मिला है. इसके साथ एक कैटेगरी अवॉर्ड भी दिया गया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित ‘इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स’ ‘एआईपीएच’ पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय ‘ग्रीन सिटी अवॉर्ड 2022 और ‘लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इनक्लूसिव ग्रोथ’ पुरस्कार जीतने के अवसर पर सीएम केसीआर ने नगर और शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव, विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार और जीएचएमसी कर्मचारियों को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों ने तेलंगाना और देश की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इस बात का सबूत हैं कि राज्य सरकार हरिताहरम ‘शहरी विकास कार्यक्रम देश को हरित फल दे रही है’ को मजबूती से लागू कर रही है. यह गर्व की बात है कि हैदराबाद भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो दुनिया के शहरों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है.

#Hyderabad wins @AIPHGlobal “WorldGreenCityAwards2022” award for “greening the #ORR” project in living green category & gets the prestigious overall GRAND award today at Jeju S Korea- only city from India & huge endorsement to @HarithaHaram initiative of @TelanganaCMO & @KTRTRS pic.twitter.com/5S59YEXvP4

