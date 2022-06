International Yoga Day 2022 LIVE: दुनिया और लोगों को जोड़ रहा योग, हमारी अनेक परेशानियों का कर रहा अंत- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड पहुंच गए हैं. यहां वह अन्य लोगों के साथ योग करेंगे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सीएम बसवराज बोम्मई और अन्य भी कार्यक्रम में मौजूद हैं. इस कार्यक्रम में 15000 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं.

Karnataka | Prime Minister Narendra Modi arrives at Mysuru Palace Ground where he will perform Yoga, along with others, on #InternationalDayOfYoga

Union Minister Sarbananda Sonowal, CM Basavaraj Bommai and others are also present here. pic.twitter.com/cfj84smyB6

