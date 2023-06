International Yoga Day 2023: आज भारत सहित पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाया जा रहा है. इस मौके पर योग करते हुए देश-दुनिया की तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. इस बीच एक जबरदस्त वीडियो जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से सामने आया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस(ITBP) की डॉग यूनिट का सदस्य एक कुत्ता भी ITBP जवानों के साथ मैदान में कदम से कदम मिलाता हुआ नजर आ रहा है.

योगा करते हुए कुत्ते का वीडियो वायरल

ये वीडियो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्राणू कैंप का है. इस वीडियो में ITBP कर्मी 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास कर रहे हैं. उनके बीच डॉग यूनिट का एक कुत्ता भी नजर आ रहा है. एएनआई ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों के योगाभ्यास करते हुए वीडियो को शेयर किया है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के डिप्टी कमांडेंट गौरव शाह ने कहा कि चूंकि डॉग सदस्य भी अन्य पुलिसकर्मियों की तरह तनाव में काम करते हैं. इसलिए उन्हें भी योग सत्र में शामिल किया जाता है.

#WATCH | Canine member of the dog unit of ITBP (Indo-Tibetan Border Police) along with ITBP personnel performs Yoga at Pranu Camp in Udhampur, J&K#9thInternationalYogaDay pic.twitter.com/Emz1ixjt0X

