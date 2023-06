हाइलाइट्स कई केंद्रीय मंत्र‍ियों और भाजपा नेताओं ने योग कार्यक्रमों में श‍िरकत की उत्‍तराखंड सीएम पुष्‍कर धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग क‍िया पीयूष गोयल मुंबई तो स्‍मृत‍ि ईरान ने नोएडा में लोगों के साथ क‍िया योग

नई द‍िल्‍ली. दुन‍िया हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है. भारत के योग को दुन‍िया में अब एक उत्‍सव के रूप में मनाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में पहली बार हुई थी, तब से हर साल पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. मानव शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग को एक उत्तम साधन माना गया है. आज कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक पूरा भारत योगमय नजर आया. पहाड़ों से लेकर पानी तक में लोगों ने योगासन कर इसका डंका बजाया. भारतीय सेना के जवानों ने जहां बर्फीली चोट‍ियों पर योग क‍िया तो कई लोगों ने तम‍िलनाडु के रामेश्‍वरम में पानी के भीतर रहकर योगाभ्‍यास क‍िया. यह सब लोगों का योग के प्रत‍ि अगाध लगाव और उत्‍साह को दर्शाता है.

उधर, देश की राजधानी द‍िल्‍ली समेत देश के अलग-अलग राज्‍यों और शहरों में आम जन से लेकर खास सभी ने योग उत्‍सव को अपने-अपने तरीके से मनाया. अलग-अलग राज्‍यों में केंद्रीय मंत्र‍ियों, नेताओं और संगठनों ने आम लोगों के साथ म‍िलकर योग क‍िया और देश को स्‍वस्‍थ रखने की महत्‍ता को आगे बढ़ाने का काम क‍िया.

इतना नहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में योग अभ्यासियों ने तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जल योग क‍िया. इसको लेकर वायरल वीड‍ियो में योग अभ्‍यासी पानी के भीतर योग करते नजर आ रहे हैं.

#WATCH | Tamil Nadu: Yoga practitioners from Rameswaram perform water yoga to mark the #9thInternationalYogaDay. pic.twitter.com/rugmjpiygA — ANI (@ANI) June 21, 2023

इतना ही नहीं सरहदों की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों में भी योग को लेकर पूरा जोश देखने को मि‍ला. भारतीय सेना के जवानों ने 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पैंगोंग त्सो, लद्दाख में योग किया. इससे जुड़ा वीड‍ियो भारतीय सेना की ओर से जारी भी कीृिया गया.

#WATCH | Indian Army personnel perform Yoga at Pangong Tso, Ladakh, to mark the #9thInternationalYogaDay. (Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/HQRxo8mHdA — ANI (@ANI) June 21, 2023

भारतीय सेना के जवानों ने योग दिवस के अवसर पर सिक्किम में भी योग किया.

#WATCH | Indian Army personnel perform Yoga in Sikkim to mark the #9thInternationalYogaDay. (Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/kS7WWFx8Hl — ANI (@ANI) June 21, 2023

योग से न‍िरोग बनाने के ल‍िए केंद्रीय मंत्र‍ियों में राजनाथ स‍िंह, अश्‍व‍िणी वैष्‍णव, पीयूष गोयल, स्‍मृत‍ि ईरानी, अनुराग ठाकुर, बीजेपी राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में लोगों का उत्‍साहवर्द्धन करने के ल‍िए योग कार्यक्रम में शाम‍िल हुए.

#WATCH | Kochi, Kerala: Defence Minister Rajnath Singh along with Chief of the Naval Staff, Admiral R Hari Kumar performs Yoga on board INS Vikrant on #9thInternationalYogaDay. pic.twitter.com/KsaYZyptiz — ANI (@ANI) June 21, 2023

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने केरल के कोच्चि में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार के साथ आईएनएस विक्रांत पर योग किया. इस अवसर पर नौसेना के कई बड़े अध‍िकार‍ियों और जवानों ने भी योग कार्यक्रम में श‍िरकत की.

इसके अलावा भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे (Army Chief Manoj Pande) ने भी द‍िल्‍ली कैंट एर‍िया में सेना के अध‍िकार‍ियों, जवानों और उनके पर‍िवारों के साथ योग क‍िया.

#WATCH | Chief of Army Staff General Manoj Pande performs Yoga on #9thInternationalYogaDay (Visuals from Delhi Cantt) pic.twitter.com/Ff6NapFaEy — ANI (@ANI) June 21, 2023

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने ओडिशा के बालासोर में योग किया. यह बालासोर (Balasore) वही जगह है जहां पर हाल ही में भीषण रेल दुर्घटना हुई थी. इस जगह पर लोगों के साथ म‍िलकर योग कर केंद्रीय रेल मंत्री ने उन सभी का उत्‍साह बढ़ाने का काम क‍िया है.

#WATCH | Odisha: Railways Minister Ashwini Vaishnaw performs Yoga in Balasore to mark the #9thInternationalYogaDay. pic.twitter.com/HOwK5BDcWe — ANI (@ANI) June 21, 2023

केंद्रीय मंत्री प‍ीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मुंबई में लोगों के साथ म‍िलकर नौंवा अंतरराष्‍ट्रीय योग द‍िवस मनाया. बड़ी संख्‍या में लोगों ने इसमें श‍िरकत कर अपनी भागीदारी सुन‍िश्‍च‍ित की.

केंद्रीय मंत्री स्‍मृत‍ि ईरानी (Smriti Irani) ने द‍िल्‍ली से सटे नोएडा में आयोज‍ित अंतरराष्‍ट्रीय योग द‍िवस में श‍िरकत की और लोगों के साथ योग क‍िया. इस दौरान काफी संख्‍या में लोगों ने उपस्‍थ‍िति दर्ज कराते हुए योग क‍िया.

#WATCH | UP: Union Minister Smriti Irani performs Yoga in Noida, to mark the #9thInternationalYogaDay. pic.twitter.com/VaxWcs0TGA — ANI (@ANI) June 21, 2023

पूर्वोत्‍तर के राज्‍य असम में भी अंतरराष्‍ट्रीय योग द‍िवस धूमधाम से मनाया गया. राज्‍य में अलग-अलग जगहों पर योग कार्यक्रम आयोज‍ित क‍िए गए. असम के मुख्‍यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने धूबरी में आयोज‍ित योग श‍िव‍िर में श‍िरकत कर लोगों के साथ योग क‍िया.

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma performs Yoga in Dhubri to mark the #9thInternationalYogaDay. pic.twitter.com/W8HTDz5RGH — ANI (@ANI) June 21, 2023

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के ल‍िए हरियाणा के गुरुग्राम में पहुंचे. गुरुग्राम स्‍थ‍ित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने योग किया और लोगों को इसके प्रत‍ि जागरूक व प्रोत्‍साह‍ित भी क‍िया.

Haryana | BJP chief JP Nadda performs Yoga at Tau Devi Lal Stadium in Gurugram on #9thInternationalYogaDay pic.twitter.com/zOtFwFgTJc — ANI (@ANI) June 21, 2023

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने भी इस अवसर पर लोगों को इसके प्रत‍ि जागरूक करने का प्रयास क‍िया गया. हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने योग किया. इस दौरान उन्‍होंने शरीर को वॉर्मअप करने के ल‍िए कई और भी योग क‍िए.

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur performs Yoga in Hamirpur, Himachal Pradesh to mark the #9thInternationalYogaDay. pic.twitter.com/xWo8t7rT77 — ANI (@ANI) June 21, 2023

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और द‍िल्‍ली प्रदेश अध्‍यक्ष वीरेन्‍द्र सचदेवा ने नई द‍िल्‍ली में योग क‍िया और लोगों को इसके प्रत‍ि प्रोत्‍साह‍ित करने का काम क‍िया. कनॉट प्‍लेस स्‍थ‍ित सेंट्रल पार्क के पास चरखा संग्राहालय पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों ने बढ़चढ़कर भागीदारी सुन‍िश्‍च‍ित की.

उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर स‍िंह धामी (Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami) ने योग गुरु बाबा रामदेव (Yog Guru Baba Ramdev) के साथ योग क‍िया. 9वें अंतरराष्‍ट्रीय योग द‍िवस के अवसर पर बाबा रामदेव और सीएम पुष्‍कर स‍िंह धामी एक मंच पर मौजूद रहे और अलग-अलग योग स्‍टेप करके लोगों को इसके प्रत‍ि और जागरूक क‍िया.

