VIDEO: IPL में 3 साल बाद उतरा, प्लेयर ऑफ द मैच बना, फिर बोला- चाय वाला सेलिब्रशेन हमेशा ऑन है...

नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 के अंतर्गत गुरुवार को पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मैदान में उतरते हुए गुजरात टाइटंस (Punjab Kings vs Gujarat Titans) के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा (Mohit Sharma) निश्चित रूप से दबाव में थे. इसका कारण भी था. वे आईपीएल में 2020 के बाद पहला मैच खेल रहे थे. हालांकि गेंद हाथ में आते ही मोहित ने इस दबाव को परे झटककर शानदार प्रदर्शन किया. मैच में उन्‍होने चार ओवर में केवल 18 रन देकर दो विकेट लिए. इस प्रदर्शन के लिए मोहित को प्‍लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. मोहाली में खेले गए इस मैच में पंजाब की टीम 20 ओवर्स में आठ विकेट खोकर 153 रन ही बना पाई, इस स्‍कोर को गुजरात टाइटंस ने 19.5 ओवर में चार विकेट खोकर पार कर लिया.गुजरात की ओर से ओपनर शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली जिसमें सात चौके और एक छक्‍का शामिल था.

गुजरात टीम को 9 अप्रैल के मैच में केकेआर के खिलाफ आखिरी गेंद पर हार का सामना करना पड़ा, इस लिहाज से गुरुवार की जीत उसके लिए मनोबल को बढ़ाने वाली रही. छह विकेट की इस जीत क बाद गुजरात टाइटंस ने अपने ट्विटर हैंडल एक वीडियो पोस्‍ट किया है जिसमें मोहित शर्मा से टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी (Mohammed Shami) सवाल पूछ रहे हैं. शमी ने पहला सवाल दागते हुए पूछा, गुजरात टाइटंस के लिए पहला मैच,आईपीएल में आज आपका 10 साल का करियर भी पूरा हआ, कैसा लग रहा है. इसके जवाब में मोहित ने कहा, ‘अच्‍छा लग रहा है.अभी पता लगा कि आज ही के दिन मेरा आईपीएल डेब्‍यू हुआ था यह चीजें अच्‍छा फील कराती हैं, ओवरऑल अच्‍छा रहा तो खुश हूं. ‘

