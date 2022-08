इराक: राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद प्रदर्शनकारियों ने स्विमिंग पूल में लगाई डुबकी, देखें वीडियो

नई दिल्ली. इराक के प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल-सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया जिसके बाद देश भर में हिंसा भड़क गई. हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण देश की स्थिति बदतर होती जा रही है. ताजा जानकारी के अनुसार अब तक हिंसक झड़पों के कारण मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है. वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारी पहले से ही बगदाद में राष्ट्रपति भवन के सामने धरना दे रहे थे और चल रहे राजनीतिक संकट के बीच अल-सद्र के राजनीति छोड़ने की खबर ने उन्हें ग्रीन जोन में प्रवेश करने के लिए उकसा दिया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना ने हैंड ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया में सोमवार को कई लोगों की जान चली गई.

यह ठीक उसी तरह है, जैसे श्रीलंका में आर्थिक संकट के विरोध में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास में जनता के घुसने के बाद हुआ था. समानताएं यहीं समाप्त नहीं होती हैं इराकी प्रदर्शनकारियों को स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हुए देखा गया है. कुछ ऐसा ही हुआ था जब श्रीलंका में प्रदर्शनकारी कोलंबो में राजपक्षे के पूल में कूद गए थे.

Right now:

Sadrist protestors swimming in the presidential palace pool.#Baghdad #Iraq pic.twitter.com/H20wUVsHgb

— Suhad Talabany (@TalabanySuhad) August 29, 2022