हमने डिफेंस समेत कई सेक्टरों को एफडीआई के लिए ओपन रखा है. हम दुनिया की सबसे ओपन अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैंः पीएम

We want to do more & better. To enable entry of capital & technology, most of the sectors including defence, have been opened for FDI. More than 90 percent of the FDI approvals have been put on automatic route. We are now among the most open economies: PM Modi #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/oPFB7EPUc6