नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक और मील का पत्थर स्थापित किया है. क्योंकि उसने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में पहुंचा दिया है. सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि चंद्रयान-3 अब चंद्रमा के थोड़ा करीब और पहुंच गया है. इसरो के एक ट्वीट के अनुसार, आज के सफल संचालन के साथ भारत के चंद्रयान -3 की कक्षा को घटाकर 174 किमी x 1437 किमी कर दिया गया है.

ISRO ने 9 अगस्त को दोपहर एक बजकर 40 मिनट पर ऑर्बिट में बदलाव किया. यानी चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया था. बता दें कि यह 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान-3 पहुंचा था. उस समय उसने चांद से पहली तस्वीरें भेजी थीं. अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन का अगला चरण 14 अगस्त के लिए निर्धारित किया गया है.

Getting ever closer to the moon!

The #Chandrayaan3 spacecraft successfully underwent a planned orbit reduction maneuver. The retrofiring of engines brought it closer to the Moon’s surface, now to 174 km x 1437 km.

The next operation to further reduce the orbit is scheduled for

