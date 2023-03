ISRO का कारनामा! स्पेस में 1 दशक पुराने सैटेलाइट को कक्षा से निकाल कर किया क्रैश, जानें वजह

Isro News: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को अपने मिशन के अंत के बाद एक उपग्रह को सफलतापूर्वक डी-ऑर्बिट (Deorbited) कर दिया है. दरअसल, मेघा ट्रॉफिक्स -1 को उसके कक्षा से बाहर लाया और फिर उसे प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के ऊपर आकाश में उसे टुकड़े-टुकड़े कर उसे जला दिया गया. इसरो ने इस घटना के बाद ट्वीट करके बताया, ‘सेवामुक्त किये गए मेघा-ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) को 7 मार्च, 2023 को सफलतापूर्वक उसके कक्षा से बाहर निकाला गया.’

मेघा-ट्रॉपिक्स-1 को उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो (ISRO) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) द्वारा विकसित एक संयुक्त मिशन के रूप में 12 अक्टूबर, 2011 को लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में लॉन्च किया गया था. हालांकि, उसे तीन साल में ही सेवामुक्त का प्लान था, लेकिन उसके सटीक डेटा देने की वजह से उसके सर्विस को बढ़ा दिया गया और वह एक दशक तक जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता रहा. इसरो ने संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबे समन्वय समिति (UNIADC) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए मिशन के बाद इसे क्रैश कर दिया.

The controlled re-entry experiment for the decommissioned Megha-Tropiques-1 (MT-1) was carried out successfully on March 7, 2023.

The satellite has re-entered the Earth’s atmosphere and would have disintegrated over the Pacific Ocean. pic.twitter.com/UIAcMjXfAH

— ISRO (@isro) March 7, 2023