Video: किसी भी मौसम में दिन-रात की तस्वीरें भेजेगा यह सैटेलाइट, ISRO ने छोड़े 3 उपग्रह, जानें इस मिशन की खासियत

श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार को PSLV-C53 मिशन लॉन्च किया. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 6.02 बजे तीन सैटेलाइट लॉन्च किए गए. ये सभी उपग्रह सिंगापुर से हैं, जिन्हें PSLV-C53 पर लॉन्च किया गया. इसरो ने बताया कि, यह उसकी कमर्शियल ब्रांच न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन है. जबकि अंतरिक्ष एजेंसी के लिए 55वां मिशन था.

PSLV-C53/DS-EO सैटेलाइट हर मौसम में दिन और रात तस्वीरें खींचने की क्षमता रखता है. यह पीएसलवी ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉड्यूल के साथ एक प्लेटफॉर्म के रूप में धरती की परिक्रमा करेगा और अलग-अलग एंगल से धरती की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा. इस सैटेलाइट का वजन 365 किलोग्राम है.

#WATCH | Andhra Pradesh: PSLV-C53/DS-EO and 2 other co-passenger satellites launched from the 2nd Launch Pad, SDSC-SHAR, Sriharikota. It accompanies PSLV Orbital Experimental Module (POEM) orbiting the earth as a stabilized platform.

(Source: ISRO) pic.twitter.com/zfK8SZJcvr

— ANI (@ANI) June 30, 2022