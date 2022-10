इस महीने अपनी पहली कमर्शियल लॉन्चिंग करेगा ISRO, वनवेब के 36 उपग्रहों को LEO में भेजेगा

बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार को जानकारी दी कि वह यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क ‘वन वेब’ (One Web) के 36 उपग्रहों को अपने सबसे भारी लॉन्चर LVM3 या लॉन्च व्हीकल मार्क III के जरिए इस महीने के अंत में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा. ‘वनवेब इंडिया-1 मिशन/एलवीएम3 एम2’ के तहत होने वाला 36 उपग्रहों का यह प्रक्षेपण इसरो के LVM3 की ग्लोबल कर्मिशियल लॉन्च सर्विस मार्केट में एंट्री कराएगा. इसरो के कर्मशियल आर्म ‘न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड’ ने ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में लॉन्च करने के लिए One Web के साथ 2 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं.

इसरो ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि वह वन वेब के साथ अपने अनुबंध के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कंपनी के 36 उपग्रहों को LVM3 द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा. इस लॉन्च के साथ, वनवेब अपने ‘Gen 1 LEO Constellations’ प्लान का 70 प्रतिशत से अधिक अचीव कर लेगा. कंपनी का यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट, बिजनेस और आम लोगों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी सर्विस प्रदान करने के लिए है.

ISRO to launch 36 satellites of OneWeb onboard LVM3, nominally during the second half of Oct 2022. With this “LVM3 M2/ OneWeb India-1 Mission”, the 1st LVM3 dedicated commercial launch on demand through NSIL, LVM3 enters the Global commercial launch service market. @OneWeb pic.twitter.com/7vyvnRDPMW

— ISRO (@isro) October 6, 2022