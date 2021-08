Gisat-1 Launch: आसमान में कल 'निगहबान' तैनात करेगा ISRO, जीसैट-1 उपग्रह की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू

नई दिल्‍ली. स्‍वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक अहम उपग्रह (Satellite) का लॉन्‍च करने जा रहा है. इसरो अपने बहुप्रतीक्षित जियो इमेजिंग उपग्रह जीसैट-1 (Gisat-1) को कल यानी 12 अगस्‍त को लॉन्च करेगा. इस प्रक्षेपण का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है. यह निगरानी उपग्रह को ‘आसमान में भारत की आंख’ की संज्ञा दी जा रही है.

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गुरुवार को जीएसएलवी-एफ 10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह को लॉन्‍च किया जाएगा. इस उपग्रह का कोडनेम ईओएस-03 (EOS-3) रखा गया है. इसरो ने जानकारी दी है कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह पांच बजकर 43 मिनट पर किया जाएगा.

इसरो ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बाबत जानकारी दी है. इसके साथ ही इसरो ने जीएसएलवी एफ10 मिशन की तस्‍वीर भी साझा की है. ईओएस-03 अति उन्नत उपग्रह है, जिसे जीएसएलवी एफ 10 यान की मदद धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा. अभी तक इस उपग्रह का प्रक्षेपण कोविड 19 महामारी के कारण टला हुआ था.

Countdown for the launch of GSLV-F10/EOS-03 mission commenced today at 0343Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota#GSLVF10 #EOS03 #ISRO pic.twitter.com/ICzSfTHMBI

— ISRO (@isro) August 10, 2021