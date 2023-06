नई दिल्ली. भारत में चंद्रयान-3 मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 12-19 जुलाई के बीच लॉन्च कर सकता है. इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि लॉन्‍च डेट को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. अभी कई प्रकार के टेस्‍ट हो रहे हैं और इसके पूरे होने पर फाइनल डेट की घोषणा होगी. पहले कहा गया था कि चंद्रयान-3 को इसरो 13 जुलाई को लॉन्‍च करने जा रहा है. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग होगी.

एस सोमनाथ ने कहा कि वर्तमान में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से एकीकृत है. हमने पेलोड्स लगा दिए हैं. वर्तमान में, लॉन्च के लिए 12-19 जुलाई के बीच की अवधि तय है. कुछ ही समय में हम सभी के बाद सटीक तारीख की घोषणा करेंगे.’ परीक्षण पूरे हो गए..’ दरअसल, इससे पहले चंद्रयान-2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था. करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इसके बाद से ही भारत चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है.

लैंडिंग को लेकर सतर्क, तकनीक में किया चेंज, सेंसर्स का हो रहा इस्‍तेमाल

इस बार इसरो वैज्ञानिक पुराना सबक याद करते हुए लैंडिंग को लेकर बहुत ज्‍यादा सतर्क हैं, वे कोई गलती नहीं करना चाहते. इसके लिए चंद्रयान-3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव कर दिया है. चंद्रयान-3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर भेज रहा है. ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से लैंडर-रोवर का संपर्क जोड़ा जाएगा.

2 किमी की ऊंचाई से ही एक्टिव हो जाएंगे सेंसर्स

लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल होगा. इस बार चंद्रयान-3 चांद की सतह पर 7 KM की ऊंचाई से जांच- परख कर अपनी लैडिंग करेगा. इसके बाद सेंसर्स एक्टिव मोड में होंगे और 2 किमी की ऊंचाई से ही वे अपनी दिशा, गति और लैडिंग साइड तय कर लेगा.

#WATCH | ISRO chief S Somnath says, “Currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing…Currently, the window of opportunity for launch is between 12-19th July…We will announce the exact date after all the tests are completed…” pic.twitter.com/FVT8uHkJVU

