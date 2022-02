उत्तराखंड में 18,800 फुट की ऊंचाई पर माइनस 25 डिग्री में ITBP के जवानों की ट्रेनिंग, देखें VIDEO

देहरादून. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने उत्तराखंड सीमा के ऊंचाई वाले स्थान पर माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पर अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है. जमा देने वाली ठंड में भी जवानों ने नियमित अभ्यास करना नहीं छोड़ा है और वे खुद को प्रशिक्षित करने में लगे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि आईटीबीपी के जवान बर्फ के बीच ठंडे तापमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं. वीडियो में जवानों को खास हथियार पकड़े हुए और शारीरिक अभ्यास से गुजरते हुए दिखाया गया है. आईटीबीपी ने जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, “प्रशिक्षण ही श्रेष्ठ है! हर परिस्थिति में प्रशिक्षण का प्रण.”

LAC की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP पर

करीब 90,000 कर्मियों वाले बल ‘आईटीबीपी’ का गठन 1962 में चीन की आक्रामकता के मद्देनजर हुआ था. भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यत: इसी बल की है. एलएसी पर बल की कुछ चौकियां 18,800 फुट की ऊंचाई पर हैं.

