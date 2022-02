जब 15000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की चादर चीरकर निकले ITBP के 'हिमवीर', इस वीडियो में देखें वीरों का शौर्य

नई दिल्ली. सीमा पर भारत (India) की सुरक्षा में तैनात जवानों की वीरता से हर कोई वाकिफ है. देश के ये वीर सपूत दुश्मन के रूप में केवल गोलियों और हथियारों ही नहीं खराब मौसम का भी बहादुरी से सामना करते हैं. भारी बारिश हो, भीषण गर्मी या जमा देने वाली ठंड हो, इन जवानों की कर्तव्यनिष्ठा में कभी कमी नहीं आती. इससे विपरीत वे मुश्किलों का सामना कर खराब मौसम से जीतने को तैयार हो जाते हैं. इसका ताजा सबूत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की तरफ से जारी किए गए वीडियो में नजर आता है.

गुरुवार को ITBP के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया. इसमें नजर आ रहा है कि कैसे एक ‘हिमवीरों’ का एक दल बर्फ की मोटी चादर को चीरता हुआ गश्त कर रहा है. ITBP ने लिखा, ‘हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती…’ आगे लिखा है, ‘ITBP के हिमवीर उत्तराखंड हिमालय के आसपास 15 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान का सामना कर रहे हैं. शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा.’

यहां देखें वीडियो-

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती…

When the Going Gets Tough, the Tough Get Going#Himveers of ITBP negotiating a snow bound area at 15 K feet in sub-zero temperatures around in Uttarakhand Himalayas

शौर्य,दृढ़ता,कर्मनिष्ठा pic.twitter.com/G4axCHbjI1

— ITBP (@ITBP_official) February 17, 2022