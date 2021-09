जम्मू-कश्मीर: 'शव छीनने' की अफवाहों के बीच पुलिस ने जारी किया सैयद अली शाह गिलानी के जनाजे का वीडियो

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में तनाव के बीच पुलिस ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के जनाजे (Syed Ali Shah Geelani Funeral) का वीडिया जारी किया है. गिलानी के बेटों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके पिता के शव को जबरन छीन लिया था और परिवार के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया गया. साथ ही यह भी आरोप लगाए गए थे कि गिलानी के परिवार को 92 वर्षीय नेता का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया. गिलानी ने गुरुवार को अंतिम सांस ली थी.

एक वीडियो में नजर आ रहा है कि एक समूह मृत शरीर को नहला रहा है और उन्हें कफन से ढांका जा रहा है. इसके बाद जनाज़े की नमाद अदा की गई और हैदरपोरा कब्रिस्तान में उनके शव को दफन किया गया. यह कब्रिस्तान गिलानी के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है.

इससे पहले अफवाहें सामने आई थीं कि पुलिस ने बगैर स्नान और कफन के अलगाववादी नेता को दफना दिया था. इससे जुड़े कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे.

हालांकि, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पर कहा कि पहले परिवार रात में ही शव को दफनाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया, जिसके चलते पुलिस को मजबूर होना पड़ा. सोमवार को कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया, ‘हालांकि, तीन घंटों के बाद शायद पाकिस्तान और बदमाशों के दबाव में उन्होंने अलग तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया और मृत शरीर को पाकिस्तान के झंडे में लपेटने, पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और पड़ोसियों को बाहर निकलने के लिए उकसाने समेत देश विरोधी गतिविधियां करने लगे.’

