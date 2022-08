जैकलीन फर्नांडीज ने पैसों के लालच में सुकेश का दिया भरपूर साथ, पढ़ें ED की चार्जशीट में क्या है?

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर पटियाला कोर्ट ने संज्ञान लिया है. जैकलीन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. ईडी ने एक्ट्रेस को सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekar) के 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले की चार्जशीट में आरोपी बनाया था. ईडी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में फिल्म एक्ट्रेस के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट की. यह चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दायर की गई थी.

प्रवर्तन निदेशालय के तरफ से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ आपराधिक जांच के सिलसिले में हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत कुर्क की गई थी.

ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को लेकर किए ये खुलासे

ठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट में अहम खुलासे किए हैं. ईडी ने चार्जशीट में साफ कहा है कि एक्ट्रेस जैकलीन सुकेश के साथ अपराध में शामिल रही हैं. ईडी के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीज ने जानबूझकर सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया. उसके साथ वित्तीय लेनदेन करना जारी रखा.

Jacqueline Fernandez Money Laundering case | ED in chargesheet against the actor stated, “Investigation so far has revealed that the accused actor is directly or indirectly involved in the proceeds of crime…”

