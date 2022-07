पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा शुरू, राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई; देखें वीडियो

पुरी. भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है. पूरी और अहमदाबाद में शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा शुरू हुई. भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को ‘सुरक्षा और सेवा’ उपलब्ध कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पिछले दो साल से ये यात्रा नहीं हो रही थी. ऐसे में इस बार यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

श्री जगन्नाथ मंदिर से तीन किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक देव प्रतिमाओं को ले जाने वाले तीन रथों के आसपास पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुरी में तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जिसे 10 जोन और 29 सेक्टरों में विभाजित किया गया है.

#WATCH | The Jagannath Rath Yatra begins in Puri, Odisha with much fanfare. The participation of devotees in the Rath Yatra has been allowed this time after a gap of two years following the COVID pandemic.

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुबह ‘पहिंद विधि’ रस्म अदा की, जिसमें रथ यात्रा की शुरुआत से पहले एक सुनहरी झाड़ू का उपयोग करके रथों को रास्ता साफ किया जाता है. इसके बाद, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ जमालपुर क्षेत्र के 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से वार्षिक यात्रा के लिए निकले.

रथ यात्रा शुरू होने से पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तड़के मंदिर में ‘मंगल आरती’ की थी. इस साल की रथ यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि शहर में दो साल के अंतराल के बाद भव्य स्तर पर रथ यात्रा निकाली जा रही है. आषाढ़ माह के दूसरे दिन रथयात्रा के मार्ग में देवताओं और जुलूस की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें सजे-धजे हाथी और कई झांकियां शामिल होती हैं.

#WATCH Ahmedabad, Gujarat | Union Home Minister Amit Shah performs 'Mangal Aarti' at Shree Jagannathji Mandir ahead of the 145th Lord Jagannath Rath Yatra which commences from today

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को बधाई दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशियों की कामना की. मोदी ने ट्वीट किया, ‘रथ यात्रा के खास दिन की बधाई. हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि वह अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें. सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूं.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के दौरान रथयात्रा के महत्व पर साझा किए विचारों का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया.

Greetings on the special day of Rath Yatra. We pray to Lord Jagannath for his constant blessings. May we all be blessed with good health and happiness.

Sharing what I had spoken about the Rath Yatra and the importance of a Yatra in our culture during the recent #MannKiBaat.

