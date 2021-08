Punjab News: जालंधर छावनी के पूर्व विधायक जगबीर बराड़ अकाली दल हुए में शामिल, परगट सिंह से हार चुके हैं चुनाव

चंडीगढ़: जालंधर छावनी के पूर्व विधायक (Jagbir Brar, former MLA of Jalandhar Cantonment) और पंजाब जल संसाधन प्रबंधन और विकास निगम के अध्यक्ष जगबीर बराड़ सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) में फिर से शामिल हो गए. सुखबीर बादल उन्हें पार्टी में वापिस लाने के लिए जालंधर मॉडल टाउन (Jalandhar Model Town) उनके घर गए थे. पूर्व खंड विकास अधिकारी (Former block development officer), बराड़ 2007 में शिअद विधायक के रूप में चुने गए थे, लेकिन 2011 में पार्टी छोड़कर उनके रिश्तेदार और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल (Finance minister Manpreet Badal) द्वारा बनाई गई पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल हो गए थे.

पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब का कांग्रेस में विलय होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे. 2012 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, परगट सिंह से हार गए, जो उस समय शिअद के उम्मीदवार थे. 2017 में परगट कैंट सीट से टिकट पाने की शर्त पर कांग्रेस में शामिल हो गए और बराड़ को नकोदर से चुनाव लड़ना पड़ा, जहां वे असफल रहे.

कैंट सीट के लिए अकाली दल में हुए शामिल

टि ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ परगट की नाराजगी के बाद बराड़ को कैंट सीट पर लौटने की उम्मीद थी. लेकिन चीजें उस तरह से नहीं बदलीं जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था. इसलिए उन्होंने कैंट सीट से चुनाव लड़ने के लिए अकाली दल में फिर से शामिल होने का फैसला किया. तथ्य यह है कि शिअद ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, जिसका क्षेत्र में एक अच्छा वोट बैंक है, इस सीट से शिअद को मजबूत होने उम्मीद है.

इस बीच जिस दिन बराड़ शिअद में शामिल हुए उसी दिन पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिद्धू ने परगट सिंह को पार्टी का महासचिव (संगठन) नियुक्त करने की घोषणा की. बरार के शिअद में फिर से शामिल होने से संकेत मिले हैं कि अकाली पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़, जिन्होंने 2017 में इस सीट से चुनाव लड़ा था, उन्हें यहां से हटाया जा सकता है. उन्होंने कथित तौर पर सोमवार को अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई है और सुखबीर बादल को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.