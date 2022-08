VIDEO: मेरे पिता की आजादी टूट गई... जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बेटी का भाषण वायरल

नई दिल्ली: देश आजादी का 75वां साल मना रहा है, इस दौरान जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की 9 वर्षीय बेटी का एक वीडियो ‘आम नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों’ के बारे में बात करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सिद्दीकी कप्पन साल 2020 से जेल में हैं, जब उन्हें 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए यूपी के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था. उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगा था.

कप्पन की बेटी ने अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण सोमवार, 15 अगस्त को कुछ इस तरह से शुरू किया, ‘मैं मेहनाज़ कप्पन हूं. एक पत्रकार की बेटी हूं, मेरे पिता को सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया है.’ वीडियो में मेहनाज़ ने धर्म और राजनीति पर आधारित हिंसा के बारे में बात की और कहा कि इसे ‘प्यार और एकता के साथ जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए’. उन्होंने कहा, प्रत्येक भारतीय के पास यह तय करने का विकल्प है कि क्या बोलना है, क्या खाना है या किस धर्म को मानना है. यह सब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों और बलिदानों के कारण संभव हुआ है.

“I am Mehnaz Kappan. Daughter of journalist Siddique Kappan, a citizen who has been forced into a dark room by breaking all of the freedom of a citizen…”: 9-year-old daughter of Siddique Kappan in her Independence Day speech.#SiddiqueKappan #IndiaAt75 #IndependenceDay2022 pic.twitter.com/JbdDUOmuQn

