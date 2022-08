कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल, नितिन गडकरी को दिया क्रेडिट

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासिचव जयराम रमेश ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने मार्च में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ संसद प्रश्नोत्तर के सौजन्य से एक नया इलेक्ट्रिक वाहन प्राप्त किया है. कांग्रेस नेता ने शनिवार को ट्वीट किया, ’22 मार्च को नितिन गडकरी के साथ सवाल-जवाब के बाद, मैंने खुद के इस्तेमाल के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी लिया. मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत को कम-से-कम 2035 तक सभी प्रकार के पेट्रोल और डीजल वाहनों के निर्माण को समाप्त कर देना चाहिए, और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी लानी चाहिए.’

सदन में सवाल-जवाब के दौरान राज्यसभा सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि वर्ष 2021 में, देश के सभी पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 1.4% था. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई देशों ने 2035 या 2045 तक पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना की घोषणा की है.

After this exchange with @nitin_gadkari on March 22nd, I got myself a Tata Nexon EV. I firmly believe India should put an end to manufacturing of all types of petrol and diesel vehicles by 2035 at the very least, and massively bring down the cost of EVs.pic.twitter.com/18y2WL2UaL

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 6, 2022