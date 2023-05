'आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता बनकर आए थे', SCO बैठक में बिलावल भुट्टो को जयशंकर की दो टूक

पणजी. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (EAM S Jaishankar) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा. देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जी-20 की बैठकें हो रही हैं, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है. SCO सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्री की तरह ही व्यवहार किया गया, लेकिन आतंकवाद के प्रोमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर उनकी(पाकिस्तान) पोजीशन को काउंटर किया गया.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्‍तान की विश्‍वसनीयता लगातार कम हो रही है. भारत के चीन और पाकिस्‍तान के साथ रिश्‍ते सामान्‍य नहीं है, जब तक सीमा पर हालात सामान्‍य नहीं होते; ये रिश्‍ते सामान्‍य हो भी नहीं सकते. कश्‍मीर में जी-20 की बैठकें मुद्दा नहीं है. श्रीनगर को लेकर कोई मुद्दा नहीं है. अगर कोई मुद्दा पाकिस्‍तान के साथ है तो वह पीओके का है.

#WATCH | "As a Foreign Minister of an SCO member state, Mr Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier and spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and countered including at the SCO meeting…

