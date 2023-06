नई दिल्‍ली. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर (EAM S Jaishankar) ने कहा है कि जब तक सीमापार आतंकवाद खत्‍म नहीं होता, तब तक पाकिस्‍तान के साथ सामान्‍य संबंध संभव नहीं है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि हम आतंकवाद को किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं दे सकते, हम नहीं चाहते कि वह पाकिस्‍तान के साथ बातचीत का आधार हो. उन्‍होंने कहा कि चीन हमारा बड़ा पड़ोसी है और उसके साथ फिलहाल संबंध उतार- चढ़ाव वाले हैं; लेकिन किसी के भी साथ संबंध परिपक्‍वता की कसौटी पर खरे उतरते हैं.

जयशंकर ने कहा कि फिलहाल चीन के साथ हमारे संबंध सामान्‍य नहीं हैं. दोनों देशों के बीच संबंध तब ठीक हो सकते हैं; जब एक दूसरे के प्रति सम्‍मान हो. सीमा पर स्थिति ही संबंधों की दशा और दिशा तय करेगी. इस महीने की शुरुआत में उन्‍होंने कहा था कि भारत, चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है, लेकिन जब सीमा पर शांति हो; ये तब संभव है. चीन को छोड़कर दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियों से भारत के संबंधों में सुधार हुआ है.

#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar on Pakistan, says, “We can’t allow terrorism to be normalised, we can not allow that to become a basis to come in discussion with Pakistan. Until there is a departure from the abbreviation of policy of cross-border terrorism, it is not possible… pic.twitter.com/LLAW10tEUh

