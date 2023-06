नई दिल्‍ली. केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्‍या गांधी परिवार के किसी सदस्य ने कभी जमात ए इस्लामी समर्थित संगठन से कोई आयोजन किया है? उन्‍होंने कहा कि क्या कभी गांधी परिवार के किसी सदस्य ने जार्ज सोरोस संबंधित लोगों के साथ बैठक की है?

स्‍मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तजीम अंसारी और जार्ज सोरोस के बारे में क्यों नहीं बोला गया जब ऐसे लोगों का संबध जमात ए इस्लामी जैसी संस्था से है. उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी के यूएस विजिट के संबंध में ये बातें बोली जा रही हैं. सुनीता विश्वनाथ की राहुल के साथ तस्वीर है, ये जार्ज सोरोस द्वारा फंड किया गया है. अब राहुल गांधी ये जवाब दे सकते हैं कि उनका जार्ज के साथ संबंध है या नहीं.

#WATCH | Union Minister Smriti Irani says, “…The question that has been left unanswered by the Congress party is – Is it true that Rahul Gandhi met Sunita Vishwanath during his trip to the US?…When it is clear to every Indian what George Soros intends to do, why is Rahul… pic.twitter.com/GhWoCjkTBS

— ANI (@ANI) June 28, 2023