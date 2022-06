जम्मू-कश्मीर: बारामूला और कुपवाड़ा एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी समेत लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां के चकतारस कंदी इलाके में मंगलवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं. इनमें से एक पाकिस्तानी है, जिसकी पहचान तुफैल के रूप में हुई है. वहीं दूसरा आतंकवादी स्थानीय है और उसकी पहचान नहीं हो सकी है. कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षण विजय कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी.

आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक आतंकवादियों के चकतारस कंदी इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी. भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की. खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें लश्कर के दो आतंकी ढेर हो गए.

पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला आतंकी हंजाला हुआ ढेर

जम्मू-कश्मीर में बीते 12 घंटे में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की यह दूसरी मुठभेड़ है. इससे पहले सोमवार शाम उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक अन्य पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था. जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 पाकिस्तानी व 1 स्थानीय आतंकी मौके से भाग निकले में कामयाब रहे.

Jammu and Kashmir | An encounter has started at the Chaktaras Kandi area of Kupwara. Police and Army on job. Further details shall follow: Police

