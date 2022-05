जम्मू-कश्मीर: जम्मू से डोडा आ रही बस उधमपुर में पलटी, हादसे में 25 यात्री घायल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में शनिवार सुबह-सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. जम्मू से डोडा जिल आ रही एक बस शुक्रवार को उधमपुर के बट्टल बलियान इलाके में पलट गई. बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए. घायलों को उधमपुर के एक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य 6 यात्रियों को जम्मू के एक सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

J&K | 25 passengers injured after a bus coming from Jammu en route to Doda district overturned in Battal Ballian area in Udhampur. Injured shifted to a district hospital in Udhampur while six were referred to a govt hospital in Jammu. Further details awaited. pic.twitter.com/KjpLGkbDoC

— ANI (@ANI) May 28, 2022