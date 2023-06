राजौरी/जम्मू. जम्मू- कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को राजौरी के पास डसाल गुजरान के वन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सेना और पुलिस ने एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था. रक्षा अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया.

सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. रात भर फायरिंग जारी रही. जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश सिंह ने कहा कि एक आतंकवादी मारा गया और मुठभेड़ अभी जारी है. रक्षा अधिकारियों ने बताया कि राजौरी के जंगलों में एक विशेष इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर घेरा और तलाशी अभियान चलाया. सुरक्षा बल आतंकवादियों को खोजने में कामयाब रहे और आधी रात के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. सेना ने कहा कि सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक तलाशी अभियान शुरू किया है.

#WATCH | J&K | One terrorist killed in an encounter with security forces in Rajouri’s Dassal forest area. A search operation is underway.

Security checks are being done.

