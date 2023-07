बारामूला. बारामूला और हंदवाड़ा में शनिवार को 33 साल बाद सिनेमा हाल की वापसी हुई. जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने उत्तरी कश्मीर के इन दो कस्बों में 100 सीटों वाले दो सिनेमा हाल (Movie Halls) का उद्घाटन किया. यह कदम पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद के कारण बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से खोलने, आम जनता के थिएटरों में जाने के कल्चर को फिर से जिंदा करने, मनोरंजन के विकल्पों को बढ़ाने और अगस्त 2019 के बाद बहाल हुई सामान्य स्थिति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले केंद्र शासित राज्य (UT) के प्रशासन के निरंतर अभियान का हिस्सा हैं.

पिछले साल ही मनोज सिन्हा ने शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हाल का उद्घाटन किया था. श्रीनगर में भी एक मल्टीप्लेक्स बना था. उपराज्यपाल सिन्हा ने हर जिले में एक मूवी थिएटर बनाए जाने का संकल्प लिया है और कहा है कि इस राज्य के लोगों को ‘बड़े पर्दे पर सिनेमा देखने का अनुभव’ फिर से मिलना चाहिए. आतंकवाद से पहले जम्मू और कश्मीर एक समय में सिनेमा का स्वर्ग और कई मशहूर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का केंद्र था. शनिवार को बारामूला और हंदवाड़ा के सिनेमा हाल के उद्घाटन समारोह में मनोज सिन्हा ने लोगों को इस महत्वपूर्ण मौके के लिए बधाई दी और फिल्म थिएटरों को जम्मू-कश्मीर की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया.

Movies are back in Baramulla & Handwara after a gap of many decades. Sharing my speech at the inauguration of Multipurpose Cinema Halls in the two cities.https://t.co/sGKoKZ8n1c pic.twitter.com/nMkmX9yo1l

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) July 15, 2023